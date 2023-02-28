Serge Arnaud Aka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serge Arnaud Aka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serge Arnaud Aka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serge Arnaud Aka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serge Arnaud Aka 16 Kasım 1994 tarihinde Divo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serge Arnaud Aka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Makers yapmaktadır. Serge Arnaud Aka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Serge Arnaud Aka'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Serge Arnaud Aka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serge Arnaud Aka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serge Arnaud Aka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serge Arnaud Aka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2018 yılında CS Sfaxien

1 Ocak 2019 yılında El Gouna

6 Ağustos 2021 yılında Altay SK

30 Ocak 2023 yılında Ismaily

Serge Arnaud Aka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serge Arnaud Aka şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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