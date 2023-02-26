Serge Eric Zeze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serge Eric Zeze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serge Eric Zeze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serge Eric Zeze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serge Eric Zeze 24 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serge Eric Zeze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Serge Eric Zeze'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serge Eric Zeze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serge Eric Zeze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serge Eric Zeze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serge Eric Zeze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Asante Kotoko

Serge Eric Zeze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serge Eric Zeze şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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