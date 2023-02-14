Serge Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serge Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serge Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serge Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serge Muller 18 Eylül 2000 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Serge Noah Müller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serge Muller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Serge Muller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Serge Muller'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serge Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Serge Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serge Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serge Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Schaffhausen

Serge Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serge Muller şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serge Muller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grasshopper Club Zürich (2008-)

İsviçre U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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