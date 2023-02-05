Serge Philippe Raux Yao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serge Philippe Raux Yao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serge Philippe Raux Yao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serge Philippe Raux Yao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serge Philippe Raux Yao 30 Mayıs 1999 tarihinde Pontoise şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serge Philippe Raux Yao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carmenta yapmaktadır. Serge Philippe Raux Yao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Serge Philippe Raux Yao'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serge Philippe Raux Yao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Serge Philippe Raux Yao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serge Philippe Raux Yao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serge Philippe Raux Yao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2020 yılında Cercle Brugge

31 Ocak 2022 yılında Rodez AF

Serge Philippe Raux Yao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serge Philippe Raux Yao şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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