Sergei Kondrattsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergei Kondrattsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergei Kondrattsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergei Kondrattsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergei Kondrattsev 23 Eylül 2001 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergei Kondrattsev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Sergei Kondrattsev'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergei Kondrattsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergei Kondrattsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergei Kondrattsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergei Kondrattsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Narva U17

1 Ocak 2017 yılında JK Trans Narva

Sergei Kondrattsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergei Kondrattsev şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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