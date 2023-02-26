Sergei Mosnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergei Mosnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergei Mosnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergei Mosnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergei Mosnikov 7 Ocak 1988 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Sergei Mošnikov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergei Mosnikov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sergei Mosnikov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sergei Mosnikov'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergei Mosnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergei Mosnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergei Mosnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergei Mosnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Pärnu Vaprus

1 Ocak 2006 yılında Heerenveen U19

1 Ocak 2007 yılında FC Flora

1 Ocak 2012 yılında Pogon Szczecin

27 Ocak 2013 yılında Górnik Zabrze

24 Şubat 2014 yılında Kaysar

4 Eylül 2014 yılında FC Flora

9 Şubat 2015 yılında Tobol Kostanay

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2016 yılında FC Infonet

15 Şubat 2017 yılında FK Minsk

18 Temmuz 2017 yılında Kemi Kings

7 Mart 2018 yılında Gornik Leczna

26 Temmuz 2018 yılında Shakhter K.

24 Şubat 2019 yılında Palanga

13 Ocak 2020 yılında Paide

Sergei Mosnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergei Mosnikov şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergei Mosnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PJK (-2004), SC Heerenveen (2005-2006)

Estonya U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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