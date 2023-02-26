Sergei Zenjov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergei Zenjov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergei Zenjov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergei Zenjov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergei Zenjov 20 Nisan 1989 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergei Zenjov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Sergei Zenjov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sergei Zenjov'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergei Zenjov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergei Zenjov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergei Zenjov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergei Zenjov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Pärnu JK U17

1 Ocak 2005 yılında Pärnu JK U19

1 Ocak 2006 yılında Pärnu Vaprus

1 Temmuz 2006 yılında TVMK Tallinn

1 Ocak 2008 yılında Karpaty

3 Temmuz 2014 yılında Blackpool

12 Ocak 2015 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2015 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2017 yılında Cracovia

16 Şubat 2019 yılında Shakhter K.

20 Ocak 2021 yılında FC Flora

Sergei Zenjov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergei Zenjov şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergei Zenjov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PJK (-2005)

Estonya takımında 10 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 104 maçta 17 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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