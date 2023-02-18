Sergej Bjelica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Bjelica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergej Bjelica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergej Bjelica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergej Bjelica 27 Mart 2004 tarihinde Kasindo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergej Bjelica Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergej Bjelica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergej Bjelica'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergej Bjelica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergej Bjelica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sergej Bjelica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergej Bjelica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar Jgd

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar U19

12 Temmuz 2022 yılında Vozdovac U19

Sergej Bjelica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergej Bjelica şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sergej Bjelica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U18 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.