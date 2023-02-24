Sergej Dojcinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Dojcinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergej Dojcinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergej Dojcinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergej Dojcinovic 14 Nisan 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sergej Dojčinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergej Dojcinovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergej Dojcinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergej Dojcinovic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergej Dojcinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergej Dojcinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergej Dojcinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergej Dojcinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında Din. Zagreb U19

2 Eylül 2019 yılında Rudar Prijedor

1 Ekim 2020 yılında S. Novi Grad

1 Aralık 2020 yılında Rudar Prijedor

5 Şubat 2021 yılında S. Novi Grad

15 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

26 Temmuz 2022 yılında FK Laktasi

30 Ocak 2023 yılında B. Banja Luka

Sergej Dojcinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergej Dojcinovic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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