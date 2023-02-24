Sergej Govedarica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Govedarica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergej Govedarica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergej Govedarica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergej Govedarica 30 Mart 2003 tarihinde Kasindo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergej Govedarica Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sergej Govedarica'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergej Govedarica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergej Govedarica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sergej Govedarica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergej Govedarica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kozara Gradiska

17 Şubat 2023 yılında FK Laktasi

Sergej Govedarica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergej Govedarica şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.