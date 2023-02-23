Sergej Grubac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Grubac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergej Grubac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergej Grubac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergej Grubac 29 Mayıs 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Сергеј Грубач / Σεργκέι Γκρούμπατς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergej Grubac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Sergej Grubac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sergej Grubac'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergej Grubac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergej Grubac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergej Grubac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergej Grubac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2012 yılında Digenis Morfou

11 Ağustos 2014 yılında APOEL U19

1 Temmuz 2017 yılında APOEL Nikosia

3 Temmuz 2018 yılında Chievo Verona

3 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında FC Botosani

5 Eylül 2022 yılında Chindia

Sergej Grubac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergej Grubac şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergej Grubac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vitesse Arnhem (2012), Digenis Akritas Morfou (2012-2014), APOEL Nicosia (2014-2017)

Karadağ U21 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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