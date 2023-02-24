Sergej Joksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Joksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergej Joksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergej Joksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergej Joksimovic 16 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergej Joksimovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBSU yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergej Joksimovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergej Joksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergej Joksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergej Joksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergej Joksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2021 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo

Sergej Joksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergej Joksimovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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