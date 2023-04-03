Sergej Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergej Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergej Lazarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergej Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergej Lazarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergej Lazarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergej Lazarevic 3 Mart 2006 tarihinde doğmuştur.  Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergej Lazarevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergej Lazarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergej Lazarevic'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergej Lazarevicboyu ve yaşı kaç

Sergej Lazarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergej Lazarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergej Lazarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergej Lazarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Brinje U19

Sergej Lazarevic kimdir

Sergej Lazarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergej Lazarevic şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Sergej Lazarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergej Lazarevic nereli

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