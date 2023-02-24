Sergej Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergej Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergej Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergej Tomic 24 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tomić Sergej şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergej Tomic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergej Tomic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergej Tomic'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergej Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergej Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergej Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergej Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Slavija S.

Sergej Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergej Tomic şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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