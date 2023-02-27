Sergejs Vilkovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergejs Vilkovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergejs Vilkovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergejs Vilkovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergejs Vilkovs 3 Eylül 2002 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergejs Vilkovs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Sergejs Vilkovs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sergejs Vilkovs'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergejs Vilkovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergejs Vilkovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergejs Vilkovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergejs Vilkovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında RFS II

1 Ocak 2020 yılında RFS

7 Mart 2022 yılında Tukums

31 Aralık 2022 yılında RFS

Sergejs Vilkovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergejs Vilkovs şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sergejs Vilkovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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