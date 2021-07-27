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Sergen Güçlüer kimdir? | Aksaray Şehit Sergen Güçlüer kaç yaşındaydı?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Aksay'a şehit ateşi düştü. Peki Sergen Güçlüer kimdir? | Aksaray Şehit Sergen Güçlüer kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Sergen Güçlüer kimdir? | Aksaray Şehit Sergen Güçlüer kaç yaşındaydı?

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Aksay'a şehit ateşi düştü. Peki Sergen Güçlüer kimdir? | Aksaray Şehit Sergen Güçlüer kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar...

SERGEN GÜÇLÜER KİMDİR?

Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin acı haberi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

AKSARAY ŞEHİT SERGEN GÜÇLÜER KAÇ YAŞINDAYDI?

24 yaşlındaki şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in babaannesi Neziha Güçlüer'in evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mustafa ve annesi Aybeniz Güçlüer'in İstanbul'da ikamet ettiği ve Kurban Bayramı nedeniyle memleketleri Aksaray'a geldikleri öğrenildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Güçlüer'in naaşı, yarın Ihlara beldesinde toprağa verilecek.

{TITLE_STRIP}Ali Rıza Özcücük kimdir? | Şehit Ali Rıza Özcücük kaç yaşındaydı?

{TITLE_STRIP}MSB acı haberi duyurdu: Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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