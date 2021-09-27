Sergen Yalçın, Ajax maçında hiçbir ismi riske atmayı düşünmüyor!

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ikinci maçına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, Hollanda Ligi devlerinden Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sıkışık fikstürle birlikte birçok ismini sakatlıktan dolayı oynatamayan siyah beyazlı ekipte belirsizliğini koruya futbolcular da bulunuyor. Bu kapsamda Ajax maçının ilk 11'ini maç günü şekilleneceği ifade edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise hiçbir oyuncusunu riske etmeyeceği öğrenildi.

GELECEK HABERLERİ BEKLİYOR

Ajax karşısında kalede Ersin, forvette ise Batshuayi'yi oynatmayı düşünen Sergen Yalçın, kadronun geri kalanını ise henüz belirleyemedi. Sakatlıklardan dolayı taktik antrenmanı bile yaptıramadığı öğrenilen deneyimli teknik adamın, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'ın durumuna göre Ajax maçının on birini belirleyeceği ifade edildi. Bazı mevkilerde oyuncuları farklı mevkilerde oynatacağı öğrenilen deneyimli hoca, u-19 takımından 3 oyuncu takviyesi ile birlikte takımıyla beraber Hollanda'ya uçtu.

JOSEF DE SOUZA'YI KULLANMAK İSTEMİYOR

Özellikle savunma tarafında büyük problemler yaşayan ve Serdar Saatçi'nin yanına ikinci bir stoper arayışında olan Sergen Yalçın, elindeki en önemli alternatiflerden biri olan Josef de Souza'yı stoperde kullanmak istemiyor. Bu senaryoda orta sahadaki sertliğini kaybedeceğini düşünen Yalçın'ın sol stoper ismi için N'Sakala ve Umut Meraş'ın ikilisinden birini seçmesi düşünülürken, gelecek haberleri de beklediği ifade edildi.

MİLLİ ARAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Maç günü gelecek olan sağlık raporlarına göre bir planlamaya gidecek olan Sergen Yalçın, oyuncularını riske atarak da problem yaşamak istemiyor. Ajax maçının ardından son iki maçta 5 puan bıraktığı Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile önemli bir müsabaka oynayacak olan siyah beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcı kayıpsız bir şekilde Milli araya gitmeyi hedefliyor.

SERGEN YALÇIN İLE 4. AVRUPA MAÇI

Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 yenildi. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşı karşıya geldi. Tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında ise 4-2 mağlup olarak elendi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 kaybetti.