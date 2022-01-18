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  3. Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu! "Fatih Terim'in bile..."

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu! "Fatih Terim'in bile..."

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve açıklama da yapmayan Sergen Yalçın ilk kez konuştu. Yalçın, Fatih Terim'in ayrılığını da ele aldı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu! "Fatih Terim'in bile..."

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve bu sezon da hem lige hem de Avrupa'ya iddialı başlayan Beşiktaş, beklenilen performansı sergileyememişti. Alınan başarısız skorların ardından teknik direktör Sergen Yalçın takımla yollarını ayırdı. O günden itibaren herhangi bir açıklama yapmayan Sergen Yalçın, ilk defa sessizliğini bozdu. Açıklamalarda bulunan Yalçın, teknik direktörlüğe devam edeceğin açıkladı.

"İŞİMİ DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIM"

Milliyet'in haberine göre açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini ifade etti. Yalçın, "Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım. İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye’de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor" şeklinde konuştu. 

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu! Fatih Terim'in bile...

"VERDİĞİM SÖZÜ TUTAMADIM"

Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini ama şartların bu olduğunu ifade eden Yalçın, "Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu! Fatih Terim'in bile...

"FATİH TERİM'İN BİLE KREDİSİ YOKSA"

Ülkemizde teknik direktörlüğün zor olduğuna dikkat çeken, "Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri. Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz." 

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu! Fatih Terim'in bile...

Ramazan Sarı
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