Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ilişkin kararını açıkladı. Bu kapsamda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın aldığı ceza da belli oldu. Peki Sergen Yalçın cezası ne oldu? | PFDK ne ceza verdi? | Sergen Yalçın Başakşehir karşısında Beşiktaş'ın başında olamayacak mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SERGEN YALÇIN CEZASI NE OLDU?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 1 maç men cezası ile 13 bin Türk Lirası para cezası verildi.

PFDK SERGEN YALÇIN'A NE CEZA VERDİ?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

SERGEN YALÇIN BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA OLAMAYACAK MI?

Başakşehir maçında takımın başında olamayacak Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte yedek kulübesine geri dönecek.

NE OLMUŞTU?

Müsabakanın 44. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Can Bozdoğan yerde kalırken Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.

Hakemin devam kararına çok öfkelenen Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için taca atılmak istenen top saha dışına çıkmadan, sert bir şekilde vurdu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ise Sergen Yalçın'ı kırmızı kartla ihraç etti