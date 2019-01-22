Sergen Yalçın: "Fenerbahçe toparlayacaktır"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Fenerbahçe büyük bir camiadır. Umarım Ersun hocayla toparlayacaklardır. Kötü bir kadroları yok, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe büyük bir camiadır. Ben toparlayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, 24 Ocak Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koordineli ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde futbolcular 2 takım halinde ayrılarak ayak tenisi ve 4'e 4 dar alanda çift kale maç yaptılar. Alanyaspor, maçın son hazırlığını yarın İstanbul'da yaparak çalışmalarını tamamlayacak.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yoğun bir maç sürecinden geçtiklerini söyledi. Son 3 günde 2 maç oynadıklarını hatırlatan Yalçın, "Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor maçları zorluydu ve tempoluydu ama takımın fizik gücü iyi, 2 maçta da çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Koşu mesafelerimiz gayet iyi, koşuyoruz mücadele ediyoruz ve kazanmak istiyoruz. Kupada zorlu bir rövanş oynayacağız tabii Kasımpaşa güçlü bir takım ama biz tur atlayarak, kupada devam etmek istiyoruz. Onun için iyi konsantre olup, ciddi bir maç oynayacağız. Bu maçta daha farklı oyuncularla oynayacağız. Sivasspor'a karşı oynayan kadrodan 5-6 oyuncu farklı olacak, onu planlıyoruz. Pazartesi günü de çok zor bir maç olan Ankaragücü ile oynayacağız. İki maçı beraber düşünüyoruz. Özellikle oyuncu grubunu hazır bir şekilde sahaya nasıl çıkarabiliriz bunun planlarını yapıyoruz" diye konuştu.

"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

Ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını belirten Yalçın, "İkinci yarının ilk haftasında iyi başlamak istiyorduk. Kendi sahamızda, rakibimizle oynadık. İyi bir mücadele oldu bizim için ve kazanmak önemliydi. Pozitif bir oyun oynayarak, iyi mücadele ederek kazanmak bizim için ciddi bir artı oldu. Biz gayet memnunuz oyundan ve oyuncuların performansından. İkinci yarının daha başı yorum yapmak zor. Hem üst seviyelerde, hem orta seviyelerde, hem de aşağıda büyük bir küme düşmeme savaşı var. Biz iyi sonuçlar alarak orta grubun içine girmek istiyoruz. Bu yüzden ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü puan durumu olarak biraz aşağılardayız ama daha 16 haftalık bir süreç var. Bu süreçte kim ne yapar, kim kazanır, kim yukarılara çıkar kestirmek gerçekten zor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz, kendi takımımızla ilgileniyoruz. Alanyaspor'u bir an evvel üst sıralara taşımanın derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TOPARLAYACAKTIR"

Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişatı hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Sergen Yalçın, şöyle dedi: "Fenerbahçe büyük bir camiadır. Umarım Ersun hocayla toparlayacaklardır. Kötü bir kadroları yok, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Büyük takımlar da zaman zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Başka takımlar da yaşadı zamanında. Fenerbahçe büyük bir camiadır, ben toparlayacaklardır diye düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

- Sergen Yalçın'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA