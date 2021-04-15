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  4. Sergen Yalçın koronavirüs aşısı oldu verdiği tepki olay oldu: Bu neymiş böyle ya

Sergen Yalçın koronavirüs aşısı oldu verdiği tepki olay oldu: Bu neymiş böyle ya

Koronavirüs aşısı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın aşı olurken verdiği tepkiler hemşireleri ve izleyenleri gördü. Yalçın aşı olurken," Bu neymiş böyle ya" demesi izleyenleri güldürdü.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, koronavirüs aşısı oldu ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Yalçın'ın iğne yapıldığı anda bağırdıktan sonra," Bu neymiş böyle ya" demesi orada bulunan hemşireleri de güldürdü.

ŞAKA MISINIZ?

Hemşireler, Yalçın'ın tepkisi üzerine ," Şaka mısınız? Herhalde gerçek yapmıyorsunuz" dedi.

Sergen Yalçın koronavirüs aşısı oldu verdiği tepki olay oldu: Bu neymiş böyle ya

Sergen Yalçın koronavirüs aşısı oldu verdiği tepki olay oldu: Bu neymiş böyle ya

Tayfun Altuntaş
Editör
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