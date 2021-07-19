Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal transferine el attı! Menajerine resti çekti!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer yarışını sürdürüyor. Transfer sezonun başından beri Rosier ve Ghezzal için karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray, Cezayirli oyuncunun peşini bırakmıyor. Son olarak oyuncuyu ile konuşan Sergen Yalçın "menajerini devreden çek" dedi.

SERGEN YALÇIN, OYUNCUYU ARADI

Lecester City ile antrenmanlara başlayan Ghezzal'ı arayan Sergen Yalçın "Galatasaray’a gitmek istiyor musun?” diye sordu. “Hayır.” cevabını aldı. “Beşiktaş’ta oynamak istiyor musun?" diye sordu. Ghezzal, “Seninle çalışmayı seviyorum. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum” dedi.

GHEZZAL SÖZ VERDİ

Sergen Yalçın bunun üzerine İstanbul’da Ghzzal'a takım arayan Anwar Faddouli’yi geri çekmesini istedi. Yalçın, Ghezzal’a, “Bu adam İstanbul’da kalırsa senin Beşiktaş’ta oynama şansın ortadan kalkar.” dedi. Ghezzal, Sergen hocaya söz verdi.. Faddouli’yi, İstanbul’dan ve transfer görüşmelerinden çekme kararını iletti.

ERDAL TOSUNOĞULLARI'NDAN REST

Menajer oyunlarından sıkılan Erdal Torunoğulları da Ghezzal’a rest çekti. “Bu adamı transfer görüşmelerinden çekmezsen, Beşiktaş’ı unut.” dedi. Ghezzal yetki verdiği Faddouli’nin bu görüşmelerinden habersiz olduğunu söyledi. Öte yandan Beşiktaş yönetimi elinde herhangi bir menajerlik belgesi bulunmamasına ve avukatlık yetkisi de olmamasına rağmen Faddouli’nin Ghezzal adına transfer görüşmelerinde bulunmasından dolayı menajeri FIFA'ya şikayet edecek.