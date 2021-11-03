Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu: "İlk golü bulabilsek..."

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele eden Beşiktaş, çıktığı ilk 3 karşılaşmada henüz puanla tanışamadı. Grubun son sırasında yer alan ve son maçında Sporting Lizbon'a evinde 4-1 mağlup olan siyah beyazlılar, bu kez Portekiz'de zorlu rakibinin karşısına çıkacak. Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalar yapan teknik direktör Sergen Yalçın ise devler ligi sürecini ve önlerindeki maçı değerlendirdi.

"GRUPTA İLK İKİ ZOR"

İstanbul'da oynanan ve Sporting Lizbon'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından kendi sahasının avantajıyla Lizbon'un favori olduğunu aktaran Yalçın, “Sporting Lizbon tabii ki favori. Biz de eksiklere rağmen güçlü bir takımız, güçlü oyuncularımız var. İyi bir oyun ve mücadele ile puan veya puanlar almayı istiyoruz. Şansımızın grupta ilk iki için çok yüksek olduğunu söylemek şu aşamada zor” dedi.

"RADİKAL BİR DEĞİŞİKLİK YAPACAK DEĞİLİZ"

Oyundan ziyade tabeladaki skorun önemli görüldüğü bir dönemde olduklarını ifade eden Yalçın, “Çok radikal bir değişiklik yapacak değiliz. Geçmiş maçlarda 12-13 oyuncumuz yoktu şimdi 6 eksik daha iyi bir durum. Sakatlıklar anlamında çok ciddi problemler yaşıyoruz ama oyun içerisinde bunlar var. Konsantrasyon eksikliği olabiliyor ve bu skora yansıyor. Tabelada ne yazdığının çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ama Türkiye ligi için konuşursak henüz çok erken” diye konuştu.

"ŞAMPİYIONLAR LİGİ BAŞKA BİR KULVAR"

Sakatlıkların kendilerini sıkıntıya soktuğunu ifade eden Yalçın, "Bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Üzen tek şey sakatlıklar ve buna bağlı olarak ritmimizi yakalayamamamız. Fiziksel olarak geri dönüşler zor oluyor. Radikal karar almaya gerek yok öyle bir durumda değiliz. Ama Şampiyonlar Ligi çok başka bir kulvar. Oynadığımız oyunların belli bölümleri çok tatmin edici ancak sonuçlandırmada sorun var.” ifadelerini kullandı.

Rakip Sporting Lizbon'u da değerlendiren Yalçın, “Hızlı oyunculara sahip bir rakip var. İstanbul'da 3 kornerde gol yedik. Yarın o korner bölümüne önlem alacağız. Orta sahadan çabuk geçiyorlar, onu da engellemeye çalışacağız. Sahada güçlü, sağlam duran taraf olmaya çalışacağız” dedi.

"ŞANS FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ"

İlk golü buldukları sistemi görmek istediklerini ifade eden Sergen Yalçın, “Ne kadar iyi oynarsan oyna şans faktörü bu oyunda çok önemlidir. Biraz şansımız yoktu. Yakaladığımız pozisyonları gol yapabilseydik, farklı olurdu. Bu mazeret değil sadece gördüğümüz bu. Sonuçlandırmada sorun yaşadığımız gerçek. Risk aldığımız bölümlerde rakibe pozisyon veriyoruz, bu normal. Ama 20'nci dakikadan sonra değil, 75'inci dakikadan sonra pozisyon veriyoruz. Bir şeyleri çevirmek istiyorsan risk almak zorundasın. Biz ilk golü bulabilsek bakalım oyun nasıl devam edecek merak ediyorum ama onu biz de göremedik” değerlendirmesinde bulundu.

"BUNDAN SONRA ÇOK İYİ BİR ÇIKIŞ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş'ın geç yıldızı Rıdvan Yılmaz ise “Bizim için önemli bir maç, galip gelmemiz gerekiyor. Hafta içi iyi çalıştık. İnşallah galip geliriz” dedi.

Genç olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, “Burada olduğum ve hocam şans verdiği için çok mutluyum. Ülkemiz için inşallah başarılı sonuç alırız. Geçen sene de sezona iyi başlamadık ama sonrasını iyi sürdürdük. Bundan sonra çok iyi bir şekilde çıkış yapacağız” ifadelerine yer verdi.