Sergen Yalçın, TFF'ye sert çıktı!

Türk futbolunda her dönem büyük tartışmalara neden olan yabancı sınırı yeniden sınırlandırılma ile gündeme geldi. TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı 2020-2021 sezonunda kulüplerin kadrosunda 14, sahada ise 8 yabancı oyuncuya izin veriyor. Bu karara teknik adamlardan tepkiler büyürken Sergen Yalçın'da konuya müdahil oldu.

"İNANILMAZ MANTIKSIZ BİR KARAR"

Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı yabancı kararını eleştiren Sergen Yalçın şunları aktardı:

"Yabancı oyuncu konusu çok uzun bir konu. Bu TFF'nin aldığı bir karar. Benim merak ettiğim bu kararı kimler oturup aldı. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Ben 18 kulübün tesislerini gezmelerini tavsiye ediyorum, bir görsünler bakalım. Hersek Ajax'ı örnek veriyor. Önce gidip Ajax'ın tesislerini gezin, sonra gelip 18 kulübün tesislerini gezin. Bakın bakalım birbirine benziyorlar mı? 8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak..."

"ÇAĞIRIN BİZİ KONUŞALIM"

TFF'ye çağrı yapan Yalçın, "Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun." dedi.

"Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralın oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu'daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oyna diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. İnanılmaz mantıksız bir karar. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez. Türkiye'de altyapısı en iyi olan takımlardan birisinin hocası olarak söylüyorum ben bunu. Diğer Anadolu takımlarının da konuşma hakları var, onlar da konuşsun."