Sergen Yalçın: "Türkiye’de tutan oyun buysa, o zaman biz de bu futbolu oynarız"

Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından konuştu. Göze hoş gelen hücum futbolun Türkiye'de tutmadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Hücum oynamak isterdik ama demek ki bu tarz futbol daha popülermiş Türkiye'de. Bundan sonra biz de bu şekilde çıkarız sahaya" diye konuştu. Yalçın, Beşiktaş'ın risk almasını beklediklerini de ifade ederek, "Rakip risk alınca gol aradık ve fırsatı bulduk" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanında 2-0 galip gelen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kendileri adına zor bir maç olduğunu söyleyen Yalçın, "Ciddi bir taraftarın önünde ciddi bir baskı altında oynamak, bizim gibi bir Anadolu takımı için zordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Büyük bir takıma karşı, deplasman takımı nasıl oynarsa, biz öyle oynayacağız demiştim. Hafta içinde 3 gün çalıştık bunu. Oyuncularım doğru oyunu oynadı. Oyunun tamamında çok sabırlıydık. İki takım için de üretken bir maç olmadı. Biz çok beklediğimiz üretemedik ama rakip de üretemedi. Sabırlı oyunun karşılığını son bölümde aldık. Rakibin risk aldığı bölümde Bifouma gibi önemli oyuncuları ileri attıktan sonra sonuç aldık. Çok etkili, çok hızlı bir oyuncu Bifouma. Onun bu performansı belki de bize maçı kazandırdı. Bifouma ve bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geçen hafta bir maç kaybetmiştik, onu telafi ettik. Hedefimiz şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi değil ilk 8'in içinde sezon sonuna kadar kalırsak bizim için çok iyi olur. Bugün kazandık ve önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Kimse bizden iyi futbol beklemesin"

Bütün hafta bu oyuna çalıştıklarını söyleyerek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, "Benim takımlarım normalde daha ofansif oynar. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum sahaya. İnsanlar maç izlemeye geldiğinde güzel futbol izlesinler istiyorum. Bu oyun aslında çok doğru bir oyun değil ama biz bugün bu oyunu da oynatabileceğimizi gösterdik. Demek ki Türkiye'de insanlar bu oyunu kabil ediyormuş. Bu tarz oynamak çok kolay, 34 maç boyunca bu futbolu oynatabiliriz. Ama seyir zevki olan maçlar oynatmak istedik. Ancak demek ki Türkiye'de tutan oyun bu. Biz de bundan sonra deplasman maçlarında bu oyunu oynayacağız" dedi.

Beşiktaş'ın çok büyük bir takım olduğunu ve bu deplasmanda oynamanın çok zor olduğunu söyleyen Yalçın, "Biz çıkıp 90 dakika boyunca Beşiktaş'la kora kor oynayamayız. Maçtan önce de oynayacağımız oyunla ilgili net bilgiler vermiştim. Biz doğru oyunu oynayıp sabırlı kaldık. İlk yarısında hiç pozisyon vermedik. Biz de giremedik pozisyona ama pozisyon vermedik. Sabırla bekleyip şansın bize gelmesini bekledik. Beşiktaş risk aldıktan sonra bu şans bize geldi. Çok etkili bir oyuncu Bifouma. Son 15 dakika oyuna giren oyuncularımız için çok uygun bir ortam oldu" açıklamasını yaptı.

"Bugün Beşiktaş da kazanabilirdi"

Kadro kalitelerinin sahada, kağıt üzerinde durduğu gibi durmadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Kağıt üzerinde bazı hesaplar kitaplar yapılıyor. Ancak sahada bu beklentiye cevap verilmeyince işler istediğiniz gibi gitmiyor. 4 büyük takımın da hepsi aynı pozisyonda, aradan sıyrılan yok. Ama bence ligin devamında 4 büyükler ve Başakşehir, ilk sıralarda yer alabilir. Bizim buralara girme şansımız yok. Ancak birileri kötü gidecek ki biz kendimizi oraya atalım. Ligin devamında göreceğiz. İlk yarıda 24, 25 puan bizim için iyi gibi görünüyordu, şu anda 23 puandayız ve ikinci yarıda fikstürümüz daha iyi, 9 maçı içeride oynayacağız. Ekibim de çok iyi çalışıyor. Tabii işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Bugün Beşiktaş da oyunun ilk yarısında ya da ikinci yarısında karambolden bir gol bulsa maçı kazanabilirdi. Çok da abartmamak lazım maçı. Biz şans bulduk ve gol atarak biz kazandık maçı" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA