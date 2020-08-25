Sergen Yalçın: “Zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybedilen PAOK maçının ardından konuştu. İyi bir oyun oynamadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde PAOK'a 3-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

Transferlerin gerçekleşmediğini ve Yunanistan'a kısıtlı bir kadroyla geldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, "Erken transfer yapsaydık farklı olabilir miydi, olamaz mıydı bilemem. Yeni katılan oyuncularımız var. Kolay değil Beşiktaş formasını giymek. Onları da biraz anlamak lazım. Larin bana göre iyi oynadı. Çok basit goller yedik. Yediğimiz 3 gol de basit pozisyonlardı. Belki birisi ofsayttı. Bizim gole ofsayt kalktı, penaltı pozisyonu var, herkes penaltı diyor. Belki kalan dakikalarda oyuna ortak olabilirdik ama bunlar hep oyun bittikten sonra konuşulan şeyler. Hakemler inanılmaz kötü bir yönetim gösterdi. Bu kadar art niyetli hakemleri, Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaranın 3 kere atılması gerekirken hakem geçiştirdi. Finale geldiğimizde ise çok iyi bir oyun oynamadık. Savunmada ciddi zaaflar verdik. Ersin ikinci yarıda 2 tane yüzde 100 pozisyon kurtardı. Oyunu eşitleyecek pozisyonlar bulduk ama olmadı.

Sezonun ilk maçıydı. Oyuncuların zamana ihtiyacı var. Uzun zamandır oynamayan Dorukhan oyuna girdi. Oğuzhan'ı kullandık bugün. Performansları fena değildi. 30 dakikada yediğimiz goller bizi oyundan düşürdü. Oyuncular da çevirmek için çok çaba sarf etti" ifadelerini kullandı.

PAOK'un bekledikleri gibi oynadığını da söyleyen Sergen Yalçın, "PAOK beklediğimiz gibi oynadı. Genelde kontra oynuyorlardı. Bunu biliyorduk ama atılan toplarda savunmada pozisyon hataları yaptık. Bunları yapmamamız gerekirdi. Öne hızlı çıkan iyi bir takım. Onları da kazandıkları için tebrik ediyorum. İnşallah yollarına devam ederler" diyerek sözlerini tamamladı.

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Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Temsilcimiz Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinden devam edecek. Grup karşılaşmaları öncesinde tek maç üzerinden 2 eleme turu mücadelesi oynanacak. 3. Tur kura çekimi 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Mücadele ise 24 Eylül'de oynanacak. Beşiktaş'ın tur atlaması durumunda rakibi 18 Eylül'de belirlenmiş olacak ve mücadele 1 Ekim'de oynanacak. Kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | Maalesef top ağlarımızda. 7. dakikada Schwab'ın harika pasında Lens'in arkadasında koşu yapan ve topla buluşan Giannoulis, boş durumda bulunan Tzolis'i gördü. Yunan futbolcunun harika vuruşuna Ersin hamle yapamadı ve PAOK, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

11. dakikada Pelkas'ı düşüren N'Sakala, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Pelkas, ortasını açtı, Ersin rahat bir şekilde kontrol etti.

13. dakikada N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Lens, sol kanattan ortasını ceza sahasına gönderdi. PAOK savunmasından Michaildis, kritik bir müdahale yaptı ve tehlikeyi önledi.

Beşiktaş ilk kez rakip ceza sahası içerisine kalabalık bir şekilde gitti. 19. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, rakibini ekarte ettikten sonra ortasını yaptı. Arka direğe giden topla Lens buluştu. Hollandalı futbolcunun ortası, PAOK savunması tarafından uzaklaştırıldı.

22. dakikada ceza sahasının hemen önünde Boyd'a faul yapan Michaildis, sarı kart gören isim oldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Lens, etkili bir vuruş yapamadı ve top üstten auta çıktı.

GOL | PAOK, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yine Beşiktaş'ın sağ kanadından gelen PAOK'ta Akpom'u Welinton durduramadı. Chuba Akpom'un zor durumda olmasına rağmen attığı pasa iyi hareketlenen Tzolis, topu ağlara gönderdi, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

GOL | PAOK, Beşiktaş kalesine geldiği 3. pozisyonu da golle sonuçlandırdı. Savunmanın hatasında Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Tzolis, Pelkas'a topu gönderdi. Boş kaleye topu ağlara gönderen yıldız oyuncu, farkı 3'e çıkardı.

GOL | 37. dakikada Larin Beşiktaş adına farkı 2'ye indiren golü attı ve umutlarımızı yeniden artırdı.

Ersin Destanoğlu, penaltıya geçit vermedi

Dakikalar 41'i gösterdiğinde PAOK, penaltı kazandı. Akpom, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı kazandıran Akpom, topu ağlara gönderemedi. Ersin Destanoğlu, kalesini kapattı ve farkın artmasını önledi.

Beşiktaş 42. dakikada gole çok yaklaştı. Yunan ekibinin savunma arkasına koşu yapan Boyd, kaleciyle karşı karşıya kaldı. ABD'li oyuncu, topu kalenin hemen dibinden auta gönderdi ve çok önemli bir fırsattan yararlanamadı.

45. dakikada sakatlanan Rodrigo, yerini Limnios'a bıraktı.

Hızlı hücumda N'Koudou'yu düşüren Ingason, sarı kart gördü.

İlk 45 dakika sona erdi: PAOK 3-1 Beşiktaş

Sergen Yalçın, ikinci yarıya Tyler Boyd-Oğuzhan Özyakup değişikliği ile başladı.

Beşiktaş, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. N'Koudou, Limnios'un müdahalesiyle yerde kaldı. Mensah'ın sert şutunu kaleci Zivkovic, yumruklarıyla uzaklaştırdı.

Lens kaleciyi geçemedi

49. dakikada Oğuzhan'ın harika pasında savunma arkasına kaçan Lens, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Zivkovic'ten döndü.

Beşiktaş, PAOK kalesini abluka altına aldı. 57. dakikada Larin'in pasına hareketlenen Oğuzhan'ın şutu savunmadan döndü.

Ersin'den kritik kurtarış

58. dakikada PAOK, çok tehlikeli geldi. Temsilcimizin kaybettiği top sonrası Limnios, kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Yunan oyuncunun vuruşunu Ersin, ayaklarıyla çıkarmayı başardı ve kritik bir pozisyonda kalesini gole kapattı.

63. dakikada Mensah'a sert bir müdahale yapan El Kaddouri sarı kart gördü, Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Oğuzhan'ın şutu barajdan oyun alanına döndü.

67. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya hareketlenen Akpom, zekice bir hamle yaptı ve topun üstünden atladı. Topa hareketlenen Tzolis'in sert şutunda Ersin, gole izin vermedi.

69. dakikada Mensah'ı düşüren Pelkas, sarı kart gören isim oldu. Oyunun durmasının ardından Mensah, yerini Dorukhan'a bıraktı.

Beşiktaş'ın 73. dakika Kevin N'Koudou ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

76. dakikada PAOK kaptanı Pelkas, yerini Esiti'ye bıraktı.

77. dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Larin'in kafa vuruşu auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.