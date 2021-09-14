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Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya çağrı: Kanalı aç herkes izlesin

Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulundu. Yalçın, “Kanalı aç, herkes izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin" dedi.

Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya çağrı: Kanalı aç herkes izlesin

15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Beşiktaş ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek Maç öncesi kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tüm ülkenin maçı izlemesini istediğini ifade etti.

Beşiktaş olarak Türkiye'yi temsil ettiklerini söyleyen Sergen Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim, biz ülkemizi temsil ediyoruz Beşiktaş olarak. Ülkemiz için alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı puanlar da önemli, onlara da başarılar diliyorum. İnşallah 3 büyük takımımız puan kazandırmak için elinden geleni yapacağız.”

"MAÇI TÜM TÜRKİYE'YE AÇABİLİR"

Sergen Yalçın, karşılaşmanın yayıncısı Exxen hakkında da konuştu.

Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulunan Sergen Yalçın, “Exxen maçı tüm Türkiye’ye açabilir, Acun’dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8’den tüm halka verebilir” dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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