Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak transfer açıklamaları!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Takım hakkında merak edilen birçok soruya yanıt veren Yalçın, transferler hakkında, "Her zaman her şey istediğimiz gibi gitmiyor. 'Oyunculara hoca onay vermedi' deniyor. Ortak karar vermeye çalışıyoruz. Onay vermediğim tek transfer, Balotelli transferiydi" dedi.

"PANDEMİDEN SONRA ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"

Süper Lig'de sezon sonuyla birlikte takımın %70'inin ayrıldığını belirten Yalçın, "Sezon bittikten sonra takımımızın hemen hemen %70'i ayrıldı. Kimlerin ayrılmasını istediğimizi isim isim söylemeyi doğru bulmuyorum ama tabii ki bazı oyuncularımızın gitmesi gerekiyor. Bizim de transfer yapmamız gerekiyor. Pandemiden sonra çok zorlu bir sürece girdik. Hem ekonomik anlamda hem de kadro kurma anlamında zor bir süreç. Geçen sezon bittikten sonra takımımızın yüzde 70'i ayrıldı. İki oyuncumuz kontratını feshetti, boşa çıkan oyuncular ayrıldı. Burak Yılmaz hariç ayrılıkların hiçbiri bizim kontrolümüzde değildi." ifadelerini kullandı.

Takımın transfer gündemine de değinen Sergen Yalçın, 4 kreatif oyuncunun takıma katılması gerektiğini belirtti. Yalçın, "Bütçe kısıtlaması var. Üç, beş sene önce 90 milyon euro olan bütçe bugün 30 milyon euro civarında. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. İstediğimiz transferleri yapamıyoruz. Alacağımız oyunculardan 4 tanesinin taraftarlarımızı heyecanlandıracak kreatif oyuncular olması gerekiyor." diye konuştu.

"ONAY VERMEDİĞİM TEK TRANSFER BALOTELLİ"

Transfer şu ana kadar yalnızca Balotelli transferine onay vermediğini söyleyen Yalçın, "Sürekli yönetimle konuşuyoruz, beraber planlama yapıyoruz. Her zaman her şey istediğimiz gibi gitmiyor. 'Oyunculara hoca onay vermedi' deniyor. Ortak karar vermeye çalışıyoruz. Onay vermediğim tek transfer, Balotelli transferiydi.

Ağır kaldığımız söyleniyor, biz transferde biraz sabretmeliyiz. Bunu yapmak zorundayız, zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemiden dolayı herkes sıkıntıya girdi, ekstra bir durum oluştu. Buna ayak uydurmak zorundayız."

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından önemli satırlar şöyle:

"4-5 sene kontratlar var. Her istediğimizi değiştiremiyoruz, sabır gerekiyor. Yönetimimizle çalışıyoruz. Bu seneki oyuncuların bütçelerini biliyorsunuz, Anadolu'da ne oynuyorlarsa hemen hemen o paraları teklif ettik."

"Burası paf takımı değil, burası Beşiktaş. Genç oyuncularımız da olacak, tecrübeli oyuncularımız da olacak. Geniş bir kadroya sahibiz diyebilir miyim? Diyemem... Umarım kısa zaman zarfında üç kulvarda oynayacak geniş bir kadro kurabiliriz."

"Geniş bir kadromuz yok, 50 - 60 maçı çıkaracak bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum ama transfer döneminin bitimine daha çok var, yöneticilerimiz transferleri yapmaya çalışıyorlar."

"Benim Beşiktaş'ta kontrat yapmaya falan ihtiyacım yok. Benim kontratımda tazminat yok, hiçbir şey yok. Beşiktaş istediği sürece buradayım. Zaten ben buranın adamıyım."

"İmza törenine 25 bin kişi gelmiş bir hocanın kontrata ihtiyacı olmaz."