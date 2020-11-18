Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağı esprisi: ''İlk yarıyı oynayıp bırakacağız''
Haber Global ekranlarında yayınlanan gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs yasaklarıyla ilgili yorumunu dile getirirken maçlar hakkında yaptığı esprisi ise izleyenleri gülümsetti.
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18 Kasım 2020 Çarşamba 12:30
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