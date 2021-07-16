Sergen Yalçın'dan Ukraynalı genç sevgilisine büyük jest! Aldığı hediyeyle gündeme oturdu!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonu olan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Sezon yorgunluğunu sevgilisinin yanında atan Sergen Yalçın'ın Lisaveti Karibskaya'ya aldığı hediye dikkat çekti.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Snob Magazin'de yer alan habere göre Yalçın, sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya değerinin 25 bin TL civarında olduğu tahmin edilen tektaş yüzük aldı.

Lisaveti Karibskaya yavru kediyi sevdiği esnada tektaş yüzüğü gözlerden kaçmadı.

Öte yandan 48 yaşındaki teknik direktör, kalbini kaptırdığı 22 yaşındaki Ukranyalı model Lisaveti Karibskaya ile birlikte çıktığı Çeşme tatilinde objektiflere takılan Yalçın, geçtiğimiz haftalarda ise Karibskaya'nın memleketine gitmişti