Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi belli oldu! İkili, şampiyonluğu gözyaşları ile kutladı...

Bir dönemin çapkın isimlerinden Sergen Yalçın'ın (48) Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (22) ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu birincisinin Beşiktaş olmasının ardından genç model Karibskaya da, Yalçın gibi gözyaşlarını tutamadı.

ADI AŞK İLE ANILSIN İSTEMEDİ

Genç modelin Beşiktaş maçını Yalçın kontenjanından faydalanarak stadyumda izlediği öğrenildi. Yalçın, şampiyonluk yolunda adının genç güzel ile anılmasını istemedi ve bu sebeple 22 yaşındaki sevgilisinden sosyal medya hesaplarını kapatmasını istedi. Instagram hesabını kapatıp geçtiğimiz gün tekrar açan Yalçın'ın, genç sevgilisi ile tatil planları yaptığı duyuldu.

Öte yandan Yalçın'ın ilişkisinden Beşiktaş takımındaki tüm futbolcuların haberdar olduğu ve genç güzelin kulüp binasına sık sık uğradığı öğrenildi. Şampiyonluk maçını Antalya'da bir otelde seyreden Karibskaya'nın heyecanlı anları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın şapiyon olmasının ardından Ukraynalı güzel de, sevgilisi Yalçın gibi gözyaşlarına hakim olamadı. O anları, Karibskaya'nın arkadaşı sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşımda, "Tebrikler Sergen. Artık Instagram'da olmayan kız" notu düşüldü.

SERGEN YALÇIN'IN SEVGİLİSİ LİSAVETİ KARİBSKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisinin Lisaveti Karibskaya olduğu öğrenildi. Bunun üzerine kullanıcılar Lisaveti Karibskaya'nın kim olduğunu merak etmeye başladı.

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Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

(SNOB MAGAZİN)