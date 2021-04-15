Sergen Yalçın'ın koronavirüs aşısına tepkisi olay oldu: "Bu neymiş böyle ya"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medyadan paylaştı. Hem videoyu izleyenlere hem de aşıyı yapan hemşirelere eğlenceli anlar yaşatan Yalçın'ın o anları kameraya saniye saniye böyle yansıdı.
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15 Nisan 2021 Perşembe 17:28
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