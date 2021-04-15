  1. WEB TV
  2. SPOR
  3. Sergen Yalçın'ın koronavirüs aşısına tepkisi olay oldu: "Bu neymiş böyle ya"

Sergen Yalçın'ın koronavirüs aşısına tepkisi olay oldu: "Bu neymiş böyle ya"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medyadan paylaştı. Hem videoyu izleyenlere hem de aşıyı yapan hemşirelere eğlenceli anlar yaşatan Yalçın'ın o anları kameraya saniye saniye böyle yansıdı.

{TITLE_STRIP}UEFA Avrupa Ligi böyle faul görülmedi! Kalecinin yüzünü paramparça oldu

{TITLE_STRIP}Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, Togay'a karşı harekete geçiyor!

{TITLE_STRIP}Sosyal medya fenomeninden Nihat Hatipoğlu'na efsane soru: Kripto para ile hacca gidilir mi?

{TITLE_STRIP}Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan duyurdu! 20 yaş üzeri koronavirüs aşısı için son tarih belli oldu

 

15 Nisan 2021 Perşembe 17:28
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
UEFA Avrupa Ligi böyle faul görülmedi! Kalecinin yüzünü paramparça oldu
UEFA Avrupa Ligi böyle faul görülmedi! Kalecinin yüzünü paramparça oldu
Eski Fenerbahçeli Alex De Souza'nın heykeline kaza şoku!
Eski Fenerbahçeli Alex De Souza'nın heykeline kaza şoku!
Fazıl Say'ın Samatta'nın kaçırdığı gole tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu!
Fazıl Say'ın Samatta'nın kaçırdığı gole tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu!
Sporu abartan gençten ilginç mekan! Mekik için elektrik direğini seçti
Sporu abartan gençten ilginç mekan! Mekik için elektrik direğini seçti
Almanya Bundesliga 2'de şaşırtan korner taktiği!
Almanya Bundesliga 2'de şaşırtan korner taktiği!
Cüneyt Kaşeler'in Mesut Özil tweeti imza töreninde gündem oldu!
Cüneyt Kaşeler'in Mesut Özil tweeti imza töreninde gündem oldu!
İbrahimovic ve Lukaku arasındaki kavga çeyrek finaline damga vurdu!
İbrahimovic ve Lukaku arasındaki kavga çeyrek finaline damga vurdu!
Mesut Özil İstanbul'a adım attı! İşte o görüntüler...
Mesut Özil İstanbul'a adım attı! İşte o görüntüler...
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Falcao'ya biletli haykırış: ''Şerefinle Türkiye'yi terk et''
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Falcao'ya biletli haykırış: ''Şerefinle Türkiye'yi terk et''
Teknik Direktör Yılmaz Vural, koronavirüs sürecini izleyenlerle paylaştı!
Teknik Direktör Yılmaz Vural, koronavirüs sürecini izleyenlerle paylaştı!