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Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisinin Lisaveti Karibskaya olduğu öğrenildi. Bunun üzerine kullanıcılar Lisaveti Karibskaya'nın kim olduğunu merak etmeye başladı. Haberimizde, Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sergen Yalçın'ın sevgilisinin model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı. Magazin haberlerinde Yalçın'ın, genç sevgilisiyle tatil planı yaptığı iddia edildi. Söz konusu haberlerin ardından isaveti Karibskaya'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için, Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını derledik...

LİSAVETİ KARİBSKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

48 yaşındaki Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya, 22 yaşındadır. Ukraynalı Kabriskaya modellik yapmaktadır. Genç kadının özel hayatı hakkında internette fazla bilgi yer almamaktadır. 

SERGEN YALÇIN'IN 22 YAŞINDAKİ SEVGİLİZİ BELLİ OLDU! İKİLİ, ŞAMPİYONLUĞU GÖZYAŞLARI İLE KUTLADI...

Bir dönemin çapkın isimlerinden Sergen Yalçın'ın (48) Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (22) ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu birincisinin Beşiktaş olmasının ardından genç model Karibskaya da Yalçın gibi gözyaşlarını tutamadı. 

Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız...

{TITLE_STRIP}Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi belli oldu! İkili, şampiyonluğu gözyaşları ile kutladı...

 

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