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  4. Sergen Yalçın'ın transfer raporu belli oldu. İşte o isimler...

Sergen Yalçın'ın transfer raporu belli oldu. İşte o isimler...

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile asbaşkan Emre Kocadağ dün akşam saatlerinde bir araya geldi ve transfer çalışmaları hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Hücumda eksikleri olduğunu söyleyen Sergen Yalçın savunma ve orta sahaya da takviye istedi. Ghezzal Ve Rosier'in kalması için de talimat verdi. Yönetim çalışmaları hızlandırdı.

Sergen Yalçın'ın transfer raporu belli oldu. İşte o isimler...

Kadrosunu bir an önce güçlendirerek hazırlıklarını tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta dün akşam önemli bir görüşme gerçekleşti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile asbaşkan Emre Kocadağ arasında gerçekleştirilen görüşmede takımın transfer gündemi değerlendirildi. 

Tansfer çalışmalarındaki isteklerini aktaran Yalçı’ın, “Benim için kontrattan öte başarılı olabileceğim bir kadro önemlidir. Ghezzal ve Rosier mutlaka takımda tutulmalı. Savunma ve hücum hattını da güçlendirmeliyiz. Özellikle forvet konusunda çok eksiğimiz bulunuyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılması o bölgeyi çok zayıflattı. Bunun yanı sıra orta sahada hücuma katkı yapacak oyuncu sayımız çok kısıtlı. Bu bölgeler benim için çok önemli” dediği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın transfer raporu belli oldu. İşte o isimler

Savunmaya da takviye yapmayı planlayan Sergen Yalçın’ın iki stoper istediği belirlendi. Yönetimin anlaşmaya vardığı isimleri Emre Kocadağ ile masaya yatıran Yalçın’ın, kulübün mali durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. 

 7-8 tane transfer yapılması gerektiğini aktaran Sergen Yalçın’ın, “Önümüzdeki günlerde çok işimiz var. Artık iş zamanı. Bu sezon bir öncekinden daha zor olacak ama biz yine her türlü zorluğu aşacak bir takım kuracağız” diye konuştuğu kaydedildi.

Sergen Yalçın'ın transfer raporu belli oldu. İşte o isimler

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