Serges Ekollo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serges Ekollo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serges Ekollo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serges Ekollo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serges Ekollo 20 Ağustos 1998 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Serges Yvan Ekollo Malolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serges Ekollo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mountain Sports Management yapmaktadır. Serges Ekollo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serges Ekollo'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serges Ekollo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serges Ekollo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serges Ekollo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serges Ekollo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2019 yılında D. Calarasi

10 Şubat 2020 yılında Astra Giurgiu

11 Şubat 2020 yılında Petrolul

30 Haziran 2020 yılında Astra Giurgiu

27 Ağustos 2020 yılında Petrolul

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

30 Haziran 2022 yılında Petrolul

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

Serges Ekollo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serges Ekollo şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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