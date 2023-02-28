Sergey Asryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Asryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Asryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Asryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Asryan 2 Ocak 1993 tarihinde Stepanakert şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սերգեյ Ասրյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Asryan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına - tarihinde katılmıştır. Sergey Asryan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Asryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Asryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Asryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Asryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Asryan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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