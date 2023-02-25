Sergey Balanovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Balanovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Balanovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Balanovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Balanovich 29 Ağustos 1987 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Баланович Сергей Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Balanovich Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Balanovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 26 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Balanovich'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Balanovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Balanovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Balanovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Balanovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Volna Pinsk

1 Ocak 2008 yılında Soligorsk

16 Ağustos 2014 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2018 yılında Soligorsk

24 Şubat 2021 yılında Akron Togliatti

3 Ağustos 2021 yılında FK Slutsk

26 Şubat 2022 yılında BK Maxline

Sergey Balanovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Balanovich şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Balanovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 23 numaralı formasıyla 7 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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