Sergey Belesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Belesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Belesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergey Belesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergey Belesta 18 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Белеста Сергей Андреевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergey Belesta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Belesta'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergey Belesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergey Belesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Brestzhilstroi
1 Ocak 2022 yılında Niva Dolbizno
Sergey Belesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergey Belesta şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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