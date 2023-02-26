Sergey Borodin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Borodin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Borodin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Borodin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Borodin 30 Ocak 1999 tarihinde Lazarevskoe, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бородин Сергей Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Borodin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Borodin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergey Borodin'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Borodin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Borodin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergey Borodin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Borodin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

28 Ağustos 2020 yılında Ufa

19 Şubat 2021 yılında Krasnodar 2

1 Mart 2022 yılında Krasnodar

12 Ocak 2023 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında Krasnodar

Sergey Borodin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Borodin şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Borodin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 25 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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