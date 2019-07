Sergey Brin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERGEY BRİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Ağustos.1973

Sergey Brin kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Mühendis, İş Adamı

Sergey Brin doğum yeri : Moskova, Rusya

SERGEY BRİN BİYOGRAFİSİ

Stanford Üniversitesi'nde doktora yaparken, arkadaşı Larry Page ile birlikte Google arama motorunu oluşturdu. Sergey Brin ile beraber Google'ın kurucularındandır. Google'ın Teknoloji başkanı ve yönetim kurulu üyesidir.

Sergey Brin, 21 Ağustos 1973 tarihinde Rusya, Moskova’da doğmuştur. Rusya yahudisi bir ailenin çocuğudur. Annesinin adı Eugenia, babasının adı ise Michael Brin’dir. Brin'in hem anne hem de babası Moskova Eyalet Üniversitesi'nden matematikçi olarak mezun olmuşlardır. Sergey Brin 6 yaşında iken Mayıs 1979 yılında ailesiyle Rusya'dan ABD'ye göç etmiş ve Maryland'a yerleşmişlerdir. Sergey Brin, Eleanor Roosevelt Lisesinden mezun oldu. Babası da Maryland Üniversitesi'nde matematik bölümünde profesördür. Baltimore, Catonsville’da bulunan Maryland Üniversitesinde matematik ve bilgisayar mühendisliği üzerine lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra Kaliforniya eyaletine taşındı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Fransisko'nun 40 km güneydoğusunda bulunan özel bir üniversite olan Stanford Üniversitesi'nde 1993 -1995 yıllarında doktorasını da burada yaparken arkadaşı Larry Page ile birlikte Google arama motorunu oluşturdu ve 4 Eylül 1998 tarihinde Google şirketini kurdu.

Larry ve Sergey, 1995 yılının yazında karşılaşırlar. Larry, Sergey'e üniversiteyi gezdirmekle görevlendirilir. Bu karşılaşmadan sonra Sergey, Larry'nin doktora çalışmasına katılır. İkili kendi geliştirdikleri PageRank algoritmasıyla BackRub adlı arama motorunu 1996 yılı Ocak ayında hayata geçirirler. "BackRub" adı arama motorunun sitelerden geriye dönük bağlatıları analiz etmesi fikri üzerine kurulur. Bir yıl geçtikten sonra yapmış oldukları BackRub bağlantı analizi görenler tarafından çok beğenilir ve ünleri hızla yayılır. Üniversite içinde ağızdan ağıza teknolojileri konuşulmaya başlar. Fakat fikirlerini geliştirmek için her öğrencinin yaşadığı parasal sıkıntılarla yüzyüze gelirler, BackRub'ı çalıştırmak için bir sunucuya ihtiyaçları vardır ama sunucular çok pahalı olduğu için Larry düşük kapasiteli bilgisayarlardan çok başarılı sonuçlar ortaya çıkarır. 1998 yılının ilk yarısında ise ucuz terabayt boyutundaki diskleri alarak Google.com'un ilk veri merkezini Larry'nin yurt odasına kurarlar. Bu arada Sergey de üniversitede bir ofis edinir ve burada Google için potansiyel yatırımcı aramaya başlarlar. Fakat başlangıçta projeleri yatırımcıların pek ilgisini çekmez, Bunun üzerine iki kafadar okullarındaki görevlerinden ayrılarak yatırımcı aramaya ve aldıkları sunucuların kredilerini ödemeye çalışırlar. Sonunda Sun Microsystems'ın kurucularından arkadaşları Andy Bechtolsheim 100.000 dolarlık çek yazmayı kabul eder. Ama bu çeki tahsil etmek Google Inc. şirketi yasal olarak olmadığı için mümkün değildir. Bunun üzerine arkadaşları ve akrabalarından borç alarak 1.000.000 dolar sermaye ile arkadaşlarının garajında dünyanın en büyük Internet devini kurarlar.

7 Eylül 1998'de Google Inc. California'da ki Menlo Park'da dünyaya açıldı. Günümüzde Google; internet üzerinden verdiği hizmetlerle her gün milyonlarca kullanıcıya ulaşmaktadır.

Larry Page şu anda Google'ın Ürünler Başkanı, Sergey Brin ise Teknoloji Başkanı sıfatıyla çalışmalarına devam etmektedirler. Bu dahi ikili şu anda milyar dolarlık servetleri olmasına rağmen son derece mütevazı bir yaşam sürmektedirler. Örneğin Brin hala iki odalı bir evde kiracı olarak oturmakta ve hiç de lüks olmayan Toyota marka bir araba kullanmaktadır. . Bu ikili iş gezilerinde kullanmak amacıyla bir adet Boeing 767 satın almışlar ve içini kendi ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn ettirmişlerdir.



Forbes'in 2012 yılında bildirdiğine göre 20,3 milyar dolar şahsi serveti ile dünyanı 100 zengini listesinde 13.dür. 2014 yılında ise 30 milyar dolar şahsi serveti ile dünyanın 20. zengin kişisidir.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 27 Aralık 2016 tarihi itibari ile dünyanın en zengin isimlerin listesinde 39.9 milyar dolar şahsi serveti ile 11nci sırada yer aldı.

Sergey Brin, ortağı Larry Page, Microsoft şirketinin kurucu Bill Gates ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile birlikte sadece kendi çabasıyla milyarder olan 4 kişiden biridir.

Sergey Brin, ABD, California, Los Altos’da ikamet etmektedir.

Sergey Brin, 2007 yılının Mayıs ayında biyoteknoloji analisti Anne Wojcicki ile evlendi. Aralık 2008 doğumlu bir oğlu ve 2011 doğumlu bir kızı vardır. 2013Ağustos ayından itibaren de eşinden ayrı yaşamaktadır.