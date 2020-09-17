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  3. Sergey Bubka'ya ait rekor İsveçli atlet Duplantis tarafından kırıldı

Sergey Bubka'ya ait rekor İsveçli atlet Duplantis tarafından kırıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yarışlarda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,15 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Sergey Bubka'ya ait rekor İsveçli atlet Duplantis tarafından kırıldı

ANKARA (AA) - İsveçli atlet Armand Duplantis, Elmas Lig'in (Diamond League) Roma etabında sırıkla atlama açık hava rekorunu kırdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yarışlarda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,15 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Bir önceki rekor 6,14 metre ile Ukraynalı sırıkla atlama efsanesi Sergey Bubka'ya aitti.

Duplantis, Bubka'nın 1994'te elde ettiği dereceyi 26 yıl sonra geçerek büyük bir başarıya imza attı.

İsveçli sporcu, 6,18 metreyle sırıkla atlama salon dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.



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