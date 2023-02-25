Sergey Chernik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Chernik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Chernik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Chernik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Chernik 20 Temmuz 1988 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Черник Сергей Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Chernik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Chernik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Chernik'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergey Chernik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Chernik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergey Chernik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Chernik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Neman II

1 Ocak 2009 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2014 yılında BATE Borisov

1 Temmuz 2016 yılında AS Nancy

23 Temmuz 2019 yılında BATE Borisov

10 Ocak 2020 yılında Irtysh

23 Eylül 2020 yılında Gorodeya

1 Ocak 2021 yılında Soligorsk

Sergey Chernik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Chernik şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Chernik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 1 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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