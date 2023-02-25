Sergey Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Drozd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Drozd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Drozd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Drozd 24 Haziran 1983 tarihinde Molodechno şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дрозд Сергей Викторович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Drozd Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 26 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Sergey Drozd'nin FK Molodechno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Drozd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Drozd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sergey Drozd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Drozd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Molodechno-2000

1 Ocak 2005 yılında Svetlogorsk

1 Ocak 2008 yılında FK Postavy

1 Temmuz 2008 yılında Svetlogorsk

1 Ocak 2011 yılında FK Slutsk

11 Mart 2015 yılında Svetlogorsk

26 Şubat 2016 yılında Molodechno

Sergey Drozd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Drozd şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.