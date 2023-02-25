Sergey Glebko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Glebko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Glebko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Glebko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Glebko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Glebko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Glebko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Glebko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Glebko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Glebko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Glebko 23 Ağustos 1992 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Глебко Сергей Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Glebko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Sergey Glebko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 24 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Glebko'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Glebko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sglebko/

Sergey Glebko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Glebko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergey Glebko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Glebko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında BATE II

1 Ocak 2013 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2013 yılında BATE II

1 Ocak 2014 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2014 yılında BATE II

1 Ocak 2015 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2016 yılında Gorodeya

29 Temmuz 2017 yılında Torpedo Minsk

26 Ocak 2018 yılında Bardejov

7 Ağustos 2018 yılında Torpedo Minsk

14 Temmuz 2019 yılında Gomel

14 Şubat 2020 yılında Belshina

24 Ocak 2021 yılında FK Slutsk

Sergey Glebko kimdir

Sergey Glebko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Glebko şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fortuna Minsk, BATE Borisov (bis 12/2010)

Sergey Glebko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergey Glebko nereli

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