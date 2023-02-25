Sergey Golovchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Golovchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Golovchik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Golovchik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Golovchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Golovchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Golovchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Golovchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Golovchik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Golovchik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Golovchik 7 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Головчик Сергей Петрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Golovchik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Golovchik'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Golovchik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Golovchik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2014 yılında Slavia

31 Aralık 2014 yılında Dynamo Brest II

1 Nisan 2015 yılında FK Baranovichi

15 Nisan 2016 yılında Orsha

1 Ağustos 2016 yılında FK Smorgon

7 Mart 2017 yılında FK Lida

1 Ağustos 2017 yılında Granit

1 Nisan 2018 yılında Rukh

1 Ocak 2019 yılında Ivatsevichi

1 Ocak 2020 yılında FK Malorita

1 Mart 2021 yılında Niva Dolbizno

Sergey Golovchik kimdir

Sergey Golovchik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Golovchik şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Sergey Golovchik nereli

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