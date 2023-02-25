Sergey Golovchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Golovchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sergey Golovchik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Golovchik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.