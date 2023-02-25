Sergey İgnatovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey İgnatovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey İgnatovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey İgnatovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey İgnatovich 29 Haziran 1992 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Игнатович Сергей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey İgnatovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey İgnatovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergey İgnatovich'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey İgnatovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/si3535/

Sergey İgnatovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey İgnatovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey İgnatovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey İgnatovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2012 yılında FK Beryoza

7 Ağustos 2012 yılında Dinamo Minsk II

8 Ağustos 2012 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2013 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Minsk

20 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest

6 Şubat 2021 yılında FK Minsk

15 Nisan 2022 yılında Isloch

5 Ocak 2023 yılında Soligorsk

Sergey İgnatovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey İgnatovich şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sergey İgnatovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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