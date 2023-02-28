Sergey İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey İvanov 7 Ocak 1997 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иванов Сергей Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey İvanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey İvanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey İvanov'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey İvanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vonavi_74/

Sergey İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Zenit II

31 Ağustos 2016 yılında VSS Kosice

30 Haziran 2017 yılında Zenit II

1 Temmuz 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

6 Şubat 2020 yılında KS Samara

1 Haziran 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

22 Ağustos 2020 yılında Michalovce

30 Haziran 2021 yılında Zenit 2 S-Pb

9 Eylül 2022 yılında Alashkert

Sergey İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey İvanov şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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