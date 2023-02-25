Sergey Karpovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Karpovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Karpovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Karpovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sergey Karpovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Karpovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Karpovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Karpovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Karpovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Karpovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Karpovich 29 Mart 1994 tarihinde Petrishki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Карпович Сергей Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Karpovich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Sergey Karpovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Karpovich'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Karpovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karpovich_sergey16/

http://www.facebook.com/people/Сергей-Карпович/100008323802025

Sergey Karpovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Karpovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergey Karpovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Karpovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2013 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Minsk II

1 Mayıs 2014 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2015 yılında Naftan

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Minsk

29 Mart 2016 yılında FK Minsk

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Minsk

22 Mart 2017 yılında Gorodeya

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2018 yılında Torpedo Zhodino

19 Ocak 2019 yılında Isloch

1 Mart 2021 yılında Kaysar

13 Temmuz 2021 yılında Baltika

26 Temmuz 2022 yılında Neman Grodno

Sergey Karpovich kimdir

Sergey Karpovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Karpovich şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Minsk (2007-2010)

Sergey Karpovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 6 numaralı formasıyla 23 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 16 numaralı formasıyla 18 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergey Karpovich nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yuefeng Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuefeng Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuefeng Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuefeng Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukodir Khusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukodir Khusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bingliang Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bingliang Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bingliang Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bingliang Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Kleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Kleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Kleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Kleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi