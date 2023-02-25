Sergey Karpovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Karpovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Karpovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Karpovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Karpovich 29 Mart 1994 tarihinde Petrishki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Карпович Сергей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Karpovich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Sergey Karpovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Karpovich'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Karpovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karpovich_sergey16/

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http://www.facebook.com/people/Сергей-Карпович/100008323802025

Sergey Karpovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Karpovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergey Karpovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Karpovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2013 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Minsk II

1 Mayıs 2014 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2015 yılında Naftan

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Minsk

29 Mart 2016 yılında FK Minsk

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Minsk

22 Mart 2017 yılında Gorodeya

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2018 yılında Torpedo Zhodino

19 Ocak 2019 yılında Isloch

1 Mart 2021 yılında Kaysar

13 Temmuz 2021 yılında Baltika

26 Temmuz 2022 yılında Neman Grodno

Sergey Karpovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Karpovich şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergey Karpovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Minsk (2007-2010)

Belarus takımında 6 numaralı formasıyla 23 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 16 numaralı formasıyla 18 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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