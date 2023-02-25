Sergey Kislyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Kislyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Kislyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Kislyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Kislyak 6 Ağustos 1987 tarihinde Kamenets şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кисляк Сергей Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Kislyak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Sergey Kislyak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergey Kislyak'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Kislyak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kislii10/

Sergey Kislyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Kislyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergey Kislyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Kislyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2005 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2011 yılında Rubin Kazan

8 Temmuz 2012 yılında Krasnodar

31 Aralık 2012 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2016 yılında Gaziantepspor

2 Şubat 2018 yılında Irtysh

13 Eylül 2018 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Minsk

9 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

Sergey Kislyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Kislyak şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergey Kislyak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RGUOR-Dinamo Minsk (2002-2003)

Belarus takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 9 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 4 gol atmıştır.

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