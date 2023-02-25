Sergey Krot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Krot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Krot kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Krot ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Krot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Krot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Krot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Krot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Krot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Krot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Krot 27 Haziran 1980 tarihinde Osipovichi şehrinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Крот Сергей Константинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Krot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 17 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Sergey Krot'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Krot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_krotsergei_/

Sergey Krot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Krot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergey Krot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Krot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında BATE II

1 Temmuz 2001 yılında Osipovichi

31 Aralık 2001 yılında BATE II

1 Ocak 2002 yılında BATE Borisov

1 Nisan 2002 yılında Darida

31 Aralık 2002 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2003 yılında Darida-TDZH

1 Temmuz 2003 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2005 yılında Lokomotiv Minsk

1 Eylül 2005 yılında Soligorsk

31 Aralık 2005 yılında Lokomotiv Minsk

1 Temmuz 2007 yılında Soligorsk

1 Ocak 2009 yılında FK Smorgon

1 Ağustos 2009 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2011 yılında Al-Ahed

1 Nisan 2011 yılında SKVICH

1 Ocak 2012 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2013 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2014 yılında Gorodeya

1 Ocak 2015 yılında FK Smorgon

23 Temmuz 2016 yılında Daugavpils

1 Şubat 2017 yılında FK Baranovichi

1 Şubat 2018 yılında Molodechno

17 Nisan 2020 yılında Ostrovets

Sergey Krot kimdir

Sergey Krot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Krot şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Svisloch-Krovlya Osipovichi (99)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergey Krot nereli

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